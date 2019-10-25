Rusya: Türkiye ile varılan mutabakat Suriye'nin istikrarı için kilit öneme sahip

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Türkiye ve Rusya arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmanın Suriye'nin istikrarı açısından kilit öneme sahip olduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki insani durumun görüşüldüğü oturumda konuşan Nebenzya, Türkiye ve Rusya arasında Suriye'nin kuzey doğusu için varılan mutabakat konusunda değerlendirmede bulundu.

Suriye'nin kuzey doğusundaki sorunların dün ortaya çıkmadığını ve bölgedeki istikrarsızlığının (ABD'nin) yasadışı işgal ve "Arap nüfusunu Kürtlerle yapılan demografik deneyle değiştirme girişiminin sonucu" olduğunu ifade eden Nebenzya, "Rus-Türk mutabakatı Suriye'nin istikrara kavuşması açısından kilit öneme sahip" dedi.

Nebenzya, mutabakatın Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ve ayrılıkçı her türlü eğilime karşı çıktığını sözlerine ekledi.