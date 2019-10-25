Putin’den Mauritius Devlet Başkanı vekiline ‘Doing Business’ şakası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mauritius Devlet Başkanı vekili Barlen Vyapoory’ye İş Yapma Kolaylığı sıralaması (Doing Business Index) ile ilgili şaka yapmayı ihmal etmedi.

Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Rusya-Afrika zirvesinin genel oturumunda konuşan Putin, şakacı bir üslupla Mauritius Devlet Başkanı vekili Barlen Vyapoory’ye, İş Yapma Kolaylığı sıralamasında ülkesinin 28. sıradan 13’e yükseldiğini, Rusya’nın ise Mauritius’un yerini aldığını söyledi.

Putin, gülümseyerek, “Mütevazı davranmıyorsunuz, Doing Business sıralamasında sıranız 28’den 13’e yükseldi, Rusya ise 31. sıradan tam da 28’e yerleşti. Biz sizin sıranızı aldık” ifadelerini kullandı.

Bu ifadeler etraftakilerin gülümsemesine yol açarken, Vyapoory ise başparmağını yukarıya kaldırarak, şakayı beğendiğini göstermiş oldu.

Daha sonra ciddileşen Putin, Vyapoory’yi, ülkesinin İş Yapma Kolaylığı sıralamasındaki yükselişi ve genel olarak gösterdiği başarılar dolayısıyla kutladı.

Dünya Bankası’nın ve Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) yayınladığı, ülkeleri iş yapma kolaylığı bakımından sıralayan 2020 İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde Rusya, elektrik tedariki, vergilendirme ve küçük yatırımcı haklarının korunması alanında yenilikçi çalışmalar nedeniyle sırasını 31’den 28’e yükseltti.

Endekse göre Türkiye ise, 10 sıra birden yükselerek kendisine 33. sırada yer buldu.

Rusya’nın Soçi kentinin ev sahipliğinde düzenlenen ve bugün sona eren Rusya-Afrika zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi başkanlık etti. 54 Afrika ülkesinin liderlerinin davet edildiği zirvenin medya partnerliğini ise Sputnik’in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı üstlendi.