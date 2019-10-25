Lavrov: Rusya-Türkiye mutabakatı, Kürt güçler dahil herkesin haklarını garanti altına alıyor

Rus Dışişleri Bakanı, "Varılmış olan mutabakatı yerine getirecek olan her bir tarafın haklarına tabii ki saygı duyulacak. Söz konusu anlaşma, (Suriye) Devlet Başkanı (Beşar Esad) ile YPG liderleri tarafından da onaylanmış ve desteklenmiştir" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı, Suriye'nin kuzeyinde NATO güçlerinin gözetiminde olacak bir güvenli bölge oluşturulması ihtimaline ilişkin bir soru karşısındaysa, "NATO ülkelerinin kendilerine böyle bir görev biçmiş olmasından bahsediyorsak, söylemeliyim ki bu fikirden iyi bir şey çıkacağını hiç sanmam" dedi.
Rusya ile Türkiye'nin 22 Ekim'de Soçi'de vardıkları mutabakat kapsamında Suriye'deki Kürt güçlerin, 150 saat içerisinde Türkiye sınırındaki 30 kilometrelik alandan çekilmelerine karar verilmişti.
Mutabakat, Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisinin, Barış Pınarı Harekatı alanı dışında kalan sınır hattına girmelerini de içeriyor. Türk ordusunun şu anda mevzilendiği Barış Pınarı Harekatı alanından ne zaman çekileceğine dairse henüz bir anlaşamaya varılmış değil. Ancak Rus ve Türk güçler operasyon alanı sınırlarının batısı ve doğusunda ortak devriye gerçekleştirecekler.
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