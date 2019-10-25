Lavrov: Rusya-Türkiye mutabakatı, Kürt güçler dahil herkesin haklarını garanti altına alıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Norveçli mevkidaşı Ine Marie Eriksen Soreide ile görüşmesini takiben düzenlediği bason toplantısında bir soru üstüne, Soçi'de 22 Ekim'de imzalanmış olan mutabakatın, söz konusu mutabakatın şartlarını yerine getiren herkesin haklarını garanti altına aldığını, bu taraflardan birisinin de Kürt güçler olduğunu belirtti.

Rus Dışişleri Bakanı, "Varılmış olan mutabakatı yerine getirecek olan her bir tarafın haklarına tabii ki saygı duyulacak. Söz konusu anlaşma, (Suriye) Devlet Başkanı (Beşar Esad) ile YPG liderleri tarafından da onaylanmış ve desteklenmiştir" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı, Suriye'nin kuzeyinde NATO güçlerinin gözetiminde olacak bir güvenli bölge oluşturulması ihtimaline ilişkin bir soru karşısındaysa, "NATO ülkelerinin kendilerine böyle bir görev biçmiş olmasından bahsediyorsak, söylemeliyim ki bu fikirden iyi bir şey çıkacağını hiç sanmam" dedi.

Lavrov şöyle devam etti: "Elinizde halihazırda iyi bir şey varken, bazen onunla yetinmeli, arayışlarınıza bir son vermelisiniz. Elimizde bir Rusya-Türkiye mutabakatı var, bu mutabakat Şam ve Kürtler tarafından da desteklenmiş durumda, yerine getirilmesi gereken de işte bu mutabakat."

Rusya ile Türkiye'nin 22 Ekim'de Soçi'de vardıkları mutabakat kapsamında Suriye'deki Kürt güçlerin, 150 saat içerisinde Türkiye sınırındaki 30 kilometrelik alandan çekilmelerine karar verilmişti.

Mutabakat, Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisinin, Barış Pınarı Harekatı alanı dışında kalan sınır hattına girmelerini de içeriyor. Türk ordusunun şu anda mevzilendiği Barış Pınarı Harekatı alanından ne zaman çekileceğine dairse henüz bir anlaşamaya varılmış değil. Ancak Rus ve Türk güçler operasyon alanı sınırlarının batısı ve doğusunda ortak devriye gerçekleştirecekler.