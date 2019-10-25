21. Dünya Rus Basını Kongresi Türkiye’de: Putin’in, kongre katılımcılarına mesajı var

Uluslararası Rus Basın Birliği tarafından düzenlenen 21. Dünya Rus Basını Kongresi, bugün Ankara’da kapılarını açtı. 27 Ekim’de Alanya’da sona erecek etkinlikte 51 ülkeden gazeteciler yer alıyor.

Bu yıl Dünya Türk Gazeteciler Birliği ile Alanya Rus Kültür ve Eğitim Derneği de etkinlikte aktif katılım gösteriyor.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in etkinliğin katılımcılarına yönelik mesajını paylaştı.

XXI Всемирный конгресс русской прессы в Турции: Президент направил приветствие участникам и гостям https://t.co/dF4iBmVFgb — Президент России (@KremlinRussia) October 25, 2019

​Katılımcıları selamlayan Putin, “Medyanın güçlü pekiştirici ve aydınlatıcı potansiyelini kullanarak ortak bir Rusça bilgi alanının oluşturulmasına önemli katkılar sunuyor, önemli uluslararası olayların gerçek ve objektif biçimde aktarılmasını sağlıyor, Rusya’ya yönelik yalan, basmakalıp iddiaların ve propaganda amaçlı söylentilerin yayılmasını önlüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Basının Rusçanın dünyadaki pozisyonunun güçlenmesine ve insani alanda işbirliği için koşullar oluşturduğuna da dikkat çeken Rus lider, kongre çerçevesinde mesleki deneyimlerin paylaşılmasını, işbirliği imkânlarının konuşulmasını ve yeni ortak projelere yönelik adımlar atılmasını umduğunu kaydetti.