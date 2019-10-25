21. Dünya Rus Basını Kongresi Türkiye’de: Putin’in, kongre katılımcılarına mesajı var

Bu yıl Dünya Türk Gazeteciler Birliği ile Alanya Rus Kültür ve Eğitim Derneği de etkinlikte aktif katılım gösteriyor.
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in etkinliğin katılımcılarına yönelik mesajını paylaştı.
XXI Всемирный конгресс русской прессы в Турции: Президент направил приветствие участникам и гостям https://t.co/dF4iBmVFgb— Президент России (@KremlinRussia) October 25, 2019
Basının Rusçanın dünyadaki pozisyonunun güçlenmesine ve insani alanda işbirliği için koşullar oluşturduğuna da dikkat çeken Rus lider, kongre çerçevesinde mesleki deneyimlerin paylaşılmasını, işbirliği imkânlarının konuşulmasını ve yeni ortak projelere yönelik adımlar atılmasını umduğunu kaydetti.
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