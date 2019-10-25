Kadirov: Suriye'ye gönderilen Rus askeri polisleri göreve başladı

Telegram’dan açıklama yapan Kadirov, "Çeçenistan’dan giden askeri polisler Kürt öz savunma güçleri ve yetkililerinin çıkarıldığı bölgede halkın güvenliğini sağlamaya ve devriyeye yönelik görevlerine başladı. Suriye’deki askerler iyi hazırlanmış askerler. Daha önce Suriye yönetim kuruluşları ve yerel halkın temsilcileri, verdikleri hizmeti olumlu değerlendirmişti" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Çeçenistan’da konuşlu bir birlikten yaklaşık 300 Rus askeri polisinin Suriye’ye gönderildiğini açıklamıştı. Bakanlığa göre, Rus askeri polisi halkın güvenliğini ve düzeni sağlamak, belirlenen bölgelerde devriye gezmek ve Kürt öz savunma güçleri ile silahlarının Türkiye sınırından 30 kilometre öteye çekilmesine yardım etmek gibi görevler gerçekleştirecek.