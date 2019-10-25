İran’dan mesaj gönderen nadir bir kartal, Sibiryalı uzmanları zora soktu

Nesli tükenme tehlikesi altındaki bozkır kartallarının göç rotasını izlemek isteyen Sibiryalı uzmanlar, kartallara mesaj gönderebilen bir GPS cihazı taktı. Ancak Min isimli kartalın İran’a kadar gidip oradan mesaj göndermesi sonucunda, proje için sağlanan bütçe bitti. Bilim insanları, açığı kapatmak için kampanya başlattı.

Sibiryalı bilim insanları, göç rotalarını izlemek için 13 bozkır kartalına mesaj gönderilebilen bir GPS izleme cihazı taktı. Kuşların Rusya’dan komşu ülke Kazakistan’a yaptıkları uçuş izlenebildi.

Ancak diğer kartalların aksine Hakasya Cumhuriyeti’nde doğan Min isimli bir kartal, bilim insanlarının beklediği gibi bir rotadan uçmayıp yazın büyük kısmını Kazakistan’da cep telefonu sinyali dışında kalan bir bölgede geçirdi. O sırada kartalın üzerindeki cihaz, bulunduğu noktalar hakkında çok sayıda mesaj göndermeye çalıştı, ancak mesajlar, uluslararası dolaşım ücretinin makul düzeyde olduğu Kazakistan’daki söz konusu bölgede gönderilemedi.

Kartal sonunda İran’da bir çöplüğe geldi. Yazın gönderilemeyip biriken tüm mesajlar da İran’a gittiğinde aynı anda gönderildi, buradan gönderilen her bir mesaj 49 ruble (0.75 dolar) ile ücretlendirildiğinden, yüzlerce dolarlık bir fatura oluştu.

"Закинь орлу на мобилку". Улетевшая в Иран птица разорила сибирских ученых https://t.co/77AQQ4FNvV — bbcrussian (@bbcrussian) October 24, 2019

Konuyla ilgili konuşan Novosibiriskli ornitolog Yelena Schneider, “Yazın gittiği yerlerden bize yüzlerce pahalı mesaj atıp kartal araştırması için sahip olduğumuz tüm bütçeyi harcadı” dedi.

Bilim insanları bütçelerinin bitmesinin ardından Min’in maceraları sırasında harcanan parayı telafi etmek için bir bağış kampanyası başlattı. Yardım çağrısı sonuçsuz da kalmadı. Bir başka uzman olan İgor Karyakin’e göre, gönderilen 1500 dolarlık bağış, fatura borcunu kapatmaya yetti.

Karyakin, insanların para göndermeye devam ettiğini, gelen bağışlarla nadir bulunan bu kartalların izlenmesine yönelik projeye devam etmek istediklerini ifade etti.

Rus bilim insanları, nesilleri tükenme tehlikesi altındaki bozkır kartallarının göç rotalarını izleyerek onlar için tehdit oluşturan unsurları ortaya çıkarmaya çalışıyor.