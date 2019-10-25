Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Çijov: Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların ülkelerine döneceğinden şüpheliyim

Sputnik'e konuşan Çijov, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüp dönmeyeceğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Çijov, AB ülkeleri tarafından toplanan mali yardımların Şam'a gönderilmediğini, bu yardımların önemli bölümünün yaklaşık 3 milyon 500 bin sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye ile Ürdün ve Lübnan gibi ülkelere gittiğini belirtti.

Bu kaynakların sığınmacıların Türkiye'ye yerleşmelerine, çocuklarının eğitim görmesine ve Türkçe ders kitaplarının sağlanmasına harcandığına dikkat çeken Rus diplomat, "Eğer yetişkinler, Türkiye'de düşük maaşlı da olsa bir iş bulurlarsa ve çocuklar okula giderse, onların Suriye'ye dönmeleri konusunda ne düşünürsünüz? Ben bundan çok şüphe ediyorum" ifadelerini kullandı.