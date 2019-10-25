Rus Senatör: ABD, Suriye’ye ek güçler göndererek petrol tesislerin hükümetin eline geçmesini istemiyor

Senatör, “Burada IŞİD’den sonra ‘diğer tarafların’ anılması tam da bu manevranın gerçek amacını ele veriyor: önemli gelir sağlayan tesislerin, tek meşru sahibi olan Suriye devletinin kontrolüne geçmesini önlemek” diye yazdı.
Rus Senatör Kosaçev, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un, Suriye’deki petrol tesislerinin ülke yönetiminin kontrolüne geçmesini engellemek için oraya ek güçler gönderdiğini belirtti.
Senatör, “Burada IŞİD’den sonra ‘diğer tarafların’ anılması tam da bu manevranın gerçek amacını ele veriyor: önemli gelir sağlayan tesislerin, tek meşru sahibi olan Suriye devletinin kontrolüne geçmesini önlemek” diye yazdı.
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