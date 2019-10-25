Rus Senatör: ABD, Suriye’ye ek güçler göndererek petrol tesislerin hükümetin eline geçmesini istemiyor

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin bunu, “petrol yataklarının IŞİD ve diğer istikrarsızlaştırıcı tarafların eline geçmesini engellemek gibi en hoşa giden bahaneyle” yaptığına dikkat çekiyor.

Senatör, “Burada IŞİD’den sonra ‘diğer tarafların’ anılması tam da bu manevranın gerçek amacını ele veriyor: önemli gelir sağlayan tesislerin, tek meşru sahibi olan Suriye devletinin kontrolüne geçmesini önlemek” diye yazdı.