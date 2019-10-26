Rusya: Suriye’nin kuzeyinde hükümet güçleri ve Türkiye destekli oluşumlar arasında çatışma yaşandığı haberi yalan

Bölgedeki durumda ani kötüleşmenin yaşandığı yönündeki haberleri yalanlayan Bakin, bugünkü basın brifinginde, “Bazı yabancı medyanın, durumu kötüleştiği ve hükümet güçleri ile Türkiye destekli oluşumlar arasında Haseke bölgesinin Tel-Tamr şehri yakınlarında çatışma yaşandığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor” dedi.
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TSK ile temas hattında Suriye ordu birliklerinin konuşlanmaya devam ettiğini dile getiren Bakin, merkezin bu bölgelerdeki durumu yakından izlediğini kaydetti.
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