Gazprom, Türk Akımı’nın ilk hattını Kasım ortalarına kadar doldurmak istiyor

Gazprom Transgaz Krasnodar’dan yapılan açıklamada, “15 Ekim, proje tarihinde yeni bir dönüm noktası: Türk Akım, Rus doğalgazı ile dolmaya başladı. Çalışmalar son düzlüğe giriyor, yeni uluslararası doğalgaz borusunun görkemli bir şekilde çalışmaya başlamasına yaklaşık 2 ay kalıyor” ifadelerine yer verildi.

Türk Akım’nın gazla doldurma çalışmalarının ilk hattan başladığı hatırlatılan haberde, “Gaz, düşük basınçla veriliyor, basınç kademeli olarak artırılacak. Uzmanlar, Türk Akımı’nın deniz kısmını önümüzdeki bir ay içinde doldurmayı planlıyor” dendi.

Daha önce, Türk Akımı doğal gaz boru hattının deniz kısmının ilk hattına gaz verilmeye başlandığını, bunun, boru hattının kullanılmaya başlamadan önceki testlerin son aşaması olduğu bildirilmişti.