Rusya’nın son çarı İkinci Nikolay ve ailesinin Bolşeviklerce infaz edilmeden önce kaldığı son konut olan Tsarskoye Selo’daki Aleksandrovskiy Sarayı, 2012’den beri süren restorasyon çalışmalarının ardından yeniden açılarak bu yaz Romanov ailesine yönelik bir anıt müzesi olarak faaliyet gösterecek.

Tsarskoye Selo Müzesi Müdürü Olga Taratınova’nın açıklamasına göre, yıllardır restorasyonda olan, İkinci Nikolay ve ailesinin Bolşevikler tarafından infaz edilmeden önce kaldığı son konut Aleksandrovskiy Sarayı 2020 baharında kapılarını ziyaretçilere açacak.

Romanov ailesine yönelik bir anıt müzesi olarak faaliyet gösterecek sarayın ilk etapta sekiz bölümü açılacak.

Söz konusu sarayın çok özel bir yer olduğunu ve hanedanın özel hayatı için inşa edildiğini belirten Taratınova, “Gelecek sezon bu bölümleri açmayı planlıyoruz. Muhtemelen mayıs ayında açılacak. Bu sekiz mekan sarayın neredeyse üçte birini kapsıyor” dedi.

Taratınova’ya göre, ziyarete açılacak odalar arasında çarın eşi Aleksandra Fedorovna’nın çok sevdiği lila rengi oda Mauve Boudoir ve çarın çalışma odası ile banyosu yer alıyor.

Çar İkinci Nikolay ve ailesinin kaldığı son konut, Romanov ailesine yönelik anıt müzesi olacak © AFP 2019 / Olga Maltseva

Çar İkinci Nikolay ve ailesinin kaldığı son konut, Romanov ailesine yönelik anıt müzesi olacak © AFP 2019 / Olga Maltseva

Çar İkinci Nikolay ve ailesinin kaldığı son konut, Romanov ailesine yönelik anıt müzesi olacak © AFP 2019 / Olga Maltseva 1 / 3 © AFP 2019 / Olga Maltseva Çar İkinci Nikolay ve ailesinin kaldığı son konut, Romanov ailesine yönelik anıt müzesi olacak

Sarayda Çariçe İkinci Katerina’dan başlayarak Romanov Hanedanı’na yönelik bir sergi bulunacak.

Çar İkinci Nikolay’ın doğduğu yer olan Aleksandrovskiy Sarayı, aynı zamanda en sevdiği konuttu.

Aleksandrovskiy Sarayı, çar ve ailesinin Ağustos 1917’de Sibirya’daki Tobolsk’a gönderilmeden önce kaldığı son konuttu. Aile daha sonra Yekaterinburg’a götürülmüş ve burada aile hekimi, uşakları ve aşçısı ile birlikte Temmuz 1918’de infaz edilmişti.

2012’de restore edilmeye başlayan ve üç yıl sonra tamamen halka kapatılan Saray, İtalyan mimar Giacomo Quarenghi’nin en iyi eserlerinden biri olarak görülüyor.