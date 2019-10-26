Tsarskoye Selo Müzesi Müdürü Olga Taratınova’nın açıklamasına göre, yıllardır restorasyonda olan, İkinci Nikolay ve ailesinin Bolşevikler tarafından infaz edilmeden önce kaldığı son konut Aleksandrovskiy Sarayı 2020 baharında kapılarını ziyaretçilere açacak.
Romanov ailesine yönelik bir anıt müzesi olarak faaliyet gösterecek sarayın ilk etapta sekiz bölümü açılacak.
Taratınova’ya göre, ziyarete açılacak odalar arasında çarın eşi Aleksandra Fedorovna’nın çok sevdiği lila rengi oda Mauve Boudoir ve çarın çalışma odası ile banyosu yer alıyor.
- Çar İkinci Nikolay ve ailesinin kaldığı son konut, Romanov ailesine yönelik anıt müzesi olacak© AFP 2019 / Olga Maltseva
- Çar İkinci Nikolay ve ailesinin kaldığı son konut, Romanov ailesine yönelik anıt müzesi olacak© AFP 2019 / Olga Maltseva
- Çar İkinci Nikolay ve ailesinin kaldığı son konut, Romanov ailesine yönelik anıt müzesi olacak© AFP 2019 / Olga Maltseva
Sarayda Çariçe İkinci Katerina’dan başlayarak Romanov Hanedanı’na yönelik bir sergi bulunacak.
Aleksandrovskiy Sarayı, çar ve ailesinin Ağustos 1917’de Sibirya’daki Tobolsk’a gönderilmeden önce kaldığı son konuttu. Aile daha sonra Yekaterinburg’a götürülmüş ve burada aile hekimi, uşakları ve aşçısı ile birlikte Temmuz 1918’de infaz edilmişti.
2012’de restore edilmeye başlayan ve üç yıl sonra tamamen halka kapatılan Saray, İtalyan mimar Giacomo Quarenghi’nin en iyi eserlerinden biri olarak görülüyor.
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