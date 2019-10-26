Rusya Savunma Bakanlığı: ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrolü çıkarıyor

Basın toplantısı düzenleyen Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD'li resmi kuruluşların Suriye petrolünden ayda 30 milyon dolardan fazla gelir sağladığını vurguladı.
- Deyr ez-Zor’a 42 km mesafedeki Daman petrol toplama istasyonu. Aralarında 23’ü benzin tankeri 90 adet araç© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
- Deyr ez-Zor bölgesinde araç yığınağı. Aralarında 34’ü benzin tankeri, 41 araç görülüyor© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
- Deyr ez-Zor bölgesinde, Mayadin şehrinin 14 km doğusunda benzin tankerlerinin konumunu gösteren görüntü© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
- Haseke bölgesinde araç yığınağı. Resimde, 22’si benzin tankeri 25 araç görünüyor.© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
Deyr ez-Zor’a 42 km mesafedeki Daman petrol toplama istasyonu. Aralarında 23’ü benzin tankeri 90 adet araç
ABD'nin petrol kaçakçılığı yaptığının altını çizen Konaşenkov, "Suriye kaçak petrolünün varil fiyatı dikkate alındığında, Amerikan resmi kuruluşlarının yürüttüğü bu 'temiz işin' aylık kazancı 30 milyon doları aşıyor" dedi.
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