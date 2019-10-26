Rus askeri polisi Kamışlı'da ilk kez devriye yaptı

Rus askeri polisinin 22 Ekim'de Soçi'de yapılan Rus-Türk mutabakatı kapsamında Kamışlı'da devriye yaptığı, devriye alanının önümüzdeki günlerde genişletileceği belirtildi.

Açıklama, Kamışlı'da konuşlandırılan Rus askeri polis birliğinin komutanı İgor Volgin'den geldi.

Volgin, "Askerlerimiz, Suriye-Türkiye sınırı boyunca, Kamışlı sokaklarında ve Kamışlı'nın batısındaki Amude ve Derbesiye kasabalarına, oradan Matala köyüne doğru ilk kez devriye yaptı. Kamışlı'nın kuzeyinde bulunan sınır kapısına da gittik. Suriyeli muhafızlar, bu noktaya birkaç gün önce 7 yıl aradan sonra döndü" dedi.

'Toplam 210 kilometreden uzun sürdü'

Volgin, devriye güzergahının toplam uzunluğunun her iki istikamette toplam 210 kilometreden fazla olduğunu ve devriyenin 4 saat sürdüğünü kaydetti.

'Sınır direkt görüş alanımızda'

Geniş bir ovada bulunan, Türkiye tarafında nöbetçi kuleleriyle donatılmış bir duvarla çevrilen sınır hattının direkt görüş alanlarında bulunduğunu anlatan Volgin, sınıra uzaklıklarının 2-7 kilometre olduğunu, Haraza ve Tel Hamdun arasındaki bölgede yalnızca 5-10 metre olduğunu söyledi.

Volgin, önümüzdeki günlerde devriye alanını genişletmeyi planladıklarını da belirterek, "Kamışlı'nın doğu kesimleri de devriye kapsamına girecek ve Kamışlı'ya Irak'ın Musul kenti istikametinde 130 kilometre uzaklıkta bulunan Simalka kasabasına kadar uzanacak" diye konuştu.

'Ratnik sistemindeki navigasyon cihazıyla keşif yapıldı'

Volgin, Rus askeri polisinin devriye faaliyetinden önce yeni nesil Rus askeri ekipman sistemi 'Ratnik' kapsamındaki navigasyon cihazıyla bölgenin 30 kilometre mesafeye kadar keşfini yaptığını sözlerine ekledi.

Rus askeri polisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Ekim'de Soçi'de imzalanan mutabakat muhtırası uyarınca dün saat 12.00 itibarıyla Suriye'nin kuzeyinde devriye görevine başlamıştı. YPG unsurlarının Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre ötesine çıkması için tanınan 150 saatlik sürenin (23 Ekim saat 12.00'dan itibaren) dolmasının ardından bölgede 10 kilometre derinlikte Rus-Türk ortak devriyeleri başlayacak.