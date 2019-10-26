Hapis yattığı ABD'den Rusya'ya dönen Butina: ABD'nin hukuk devleti olduğu yanılsamasıyla yaşamışım

ABD'den Moskova'daki Şeremetovo Havalimanı'na uçarken ilk röportajını Sputnik ve Russia Today'e (RT) veren Butina, tutuklanmayı beklemediğini söyleyerek, "Bu nedenle ABD'nin hukuk devleti olduğu yanılsamasıyla yaşamışım" dedi.

Butina, "Sanırım naif bir kişiymişim. Bir hukuk devletinde bulunduğum yanılsamasıyla yaşadım. ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nde ifade verdikten ve evimde ilk arama yapıldıktan sonra bile masum bir kişiye suçlama yöneltileceğine inanmadım" ifadelerini kullandı.

Butina, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından 52 saat boyuna 'hiçbir şey' hakkında sorguya çekildiğini anlattı.

Butina, "Hükümete çalışıp çalışmadığımı sormaya başladılar. Onlara 'hayır' dedim. Sözlerimin doğruluğunu ve gerçekliğini doğrulamak için tüm söylediklerime inandıklarını doğrulayan bir yazı verdiler. Böylece söylediklerim belgeyle doğrulandı" dedi.

Butina, ABD’de kayıtdışı ajanlık faaliyetleri yürüttüğü iddiasıyla Temmuz 2018’de tutuklanmış ve nisan ayında 18 ay cezaya çarptırılmıştı. Butina’nın hapis cezası hükmünden önce, çoğunu hücrede geçirdiği 9 aylık bir süre de söz konusu. Butina'nın ceza süresi dün sona ermişti.