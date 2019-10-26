Kremlin: Putin Macron’a Soçi’deki Rus-Türk görüşmeleri hakkında bilgi verdi

Kremlin basın dairesi, Rusya lideri Vladimir Putin’in Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisine Soçi’de yapılan Rus-Türk üst düzey görüşmeleri hakkında bilgi verdiğini duyurdu.

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisine Soçi’de yapılan Rus-Türk üst düzey görüşmeleri hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, “Yapılan ön anlaşma doğrultusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a 22 Ekim’de Soçi’de yapılan Rus-Türk üst düzey görüşmeleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Soçi’de varılan mutabakat muhtırasında belirlenen kararların tüm tarafların çıkarlarını gözetlediği ve Suriye’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasına katkı sunduğu kaydedildi.

MACRON RUSYA VE TÜRKİYE’NİN SURİYE İLE İLGİLİ ANLAŞMALARINI TAKDİR ETTİ

Macron’un Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ve Türkiye’nin Suriye konusunda varmış oldukları anlaşmaları takdirle karşıladığı ifade edilen açıklamada, şöyle dendi:

“Emmanuel Macron Rusya ve Türkiye arasında Suriye konusunda varılan anlaşmaları takdirle karşıladı. Genel görüşe göre, Soçi mutabakatında öngörülen önlemler, Fırat’ın doğusundaki istikrarın sağlanması için iyi bir temel teşkil ediyor ve Suriye krizinin genel olarak çözülmesine yardım edecek.”

Açıklamada ayrıca liderlerin Suriye Anayasa Komitesi’nin ilk oturumunun yapıcı ve verimli olacağını ümit ettikleri vurgulandı.