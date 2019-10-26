Rusya'nın ABD Büyükelçiliği’nden Washington’a çağrı: Rus avına son verin

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin Rusya vatandaşı Marina Butina’ya verilen hapis cezasını savunan açıklamalarını yorumlayan Rusya’nın ABD Büyükelçiliği, Washington’a Rus avına son verme ve iki ülke arasındaki hukuki işbirliği mekanizmalarını kullanma çağrısında bulundu.

Rusya’nın ABD Büyükelçiliği, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin Rusya vatandaşı Marina Butina’ya verilen hapis cezasını savunan açıklamalarını değerlendirdi.

Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan Büyükelçilik, “Tüm dünyada Rus avına son verin. Uydurma suçlamalarla hüküm giyen yurttaşlarımız hala Amerikan cezaevlerinde kalıyor. Bunun uygar yaklaşımı, iki ülke arasında var olan hukuki işbirliği mekanizmalarını kullanmak” ifadelerini paylaştı.

Marina Butina, ABD’de kayıtdışı ajanlık faaliyetleri yürüttüğü iddiasıyla Temmuz 2018’de tutuklanmış ve nisan ayında 18 ay cezaya çarptırılmıştı. Butina’nın hapis cezası hükmünden önce, çoğunu hücrede geçirdiği 9 aylık bir süre de söz konusu. Ceza süresi dün sona eren ve Rusya’ya gönderilen Butina’yı taşıyan uçak bu sabah Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı’na inmişti.

Прекратите охоту за россиянами по всему миру. В американских тюрьмах ещё остаются наши соотечественники, осуждённые по сфабрикованным обвинениям. Цивилизованный подход - использование имеющихся механизмов 🇷🇺🇺🇸правового сотрудничества. https://t.co/AEdWLCc8Ej — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) October 26, 2019

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