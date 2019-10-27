Kremlin Sözcüsü Peskov, Soçi Mutabakatı'nın nasıl oluşturulduğunu açıkladı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında imzalanan Soçi Mutabakatı'nın meydana geliş sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Rossiya 24 televizyonundaki ‘Moskova. Kremlin. Putin’ programına konuşan Peskov, mutabakat metninin acil bir şekilde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından hazırlandığını söyledi.

Peskov, "Metnin kalıbını oluşturmak için oturdular. Sonra liderler görüşme sırasında değişiklikleri girdi. Değişiklikler, dışişleri bakanları tarafından Rusça, Türkçe ve İngilizce olarak koordine edildi" diye konuştu.