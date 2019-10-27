Putin, Erdoğan'ın getirdiği haritayı gazetecilerin görmemesini istemiş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Soçi’deki görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yanında getirdiği haritayı gazetecilere göstermemek için kapatmasını istediğini gösteren video yayınlandı.

Soçi’deki görüşme sırasında, Putin ve Erdoğan karşı karşıya oturduğu videoda, Cumhurbaşkanı’nın önündeki sehpada bir haritanın bulunduğu görülüyor.

Putin, haritaya işaret ederek, "Bunu kapatmak lazım" diyor.

Erdoğan da, "Görmelerini istiyorum. Ne kadar çalışkan olduğumuzu görsünler" yanıtını veriyor.

Путин о картах, принесенных Эрдоганом: Это надо закрыть.

Эрдоган: Я хочу, чтобы видели. Пусть видят, сколько мы работаем pic.twitter.com/qSJOfdYIOP — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 27, 2019

Putin ve Erdoğan, 22 Ekim Salı günü Rusya’nın Karadeniz şehri Soçi’de bir araya gelmişti.