Putin, Erdoğan'ın getirdiği haritayı gazetecilerin görmemesini istemiş

Soçi’deki görüşme sırasında, Putin ve Erdoğan karşı karşıya oturduğu videoda, Cumhurbaşkanı’nın önündeki sehpada bir haritanın bulunduğu görülüyor.
Putin, haritaya işaret ederek, "Bunu kapatmak lazım" diyor.
Erdoğan da, "Görmelerini istiyorum. Ne kadar çalışkan olduğumuzu görsünler" yanıtını veriyor.
Путин о картах, принесенных Эрдоганом: Это надо закрыть.— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 27, 2019
Эрдоган: Я хочу, чтобы видели. Пусть видят, сколько мы работаем pic.twitter.com/qSJOfdYIOP
Putin ve Erdoğan, 22 Ekim Salı günü Rusya’nın Karadeniz şehri Soçi’de bir araya gelmişti.
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