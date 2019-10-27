Poklonskaya, günümüz Avrupa ülkelerini 1990'lı yıllardaki Rusya'ya benzetti

Poklonskaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Rusya buna benzer bir şeyi, tüm kararların 'danışmana' onaylatılması gerektiği 1990’lı yıllarda yaşamıştı. Zira danışman, neyin ve nasıl yapılması gerektiğini senden daha iyi biliyor. Bu hikayenin sonu üzücüydü. Modern medeniyet henüz uzlaşma olmadan ve uluslararası arenadaki tüm oyuncuların çıkarları dikkate alınmadan barış inşa etmenin emsalini bilmiyor" diye yazdı.

Bugün, küresel krizin çarpıcı tezahürlerini gördüklerini ifade eden Poklonskaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İtalya yaptırımları kaldırmak istiyor, yapamıyor. Almanya da öyle. Avusturya ve diğer ülkeler, yaptırımlar yüzünden sıkıntı yaşıyor. Dünyada inanılmaz bir durum yaşanıyor, ABD kendi müttefiklerine karşı politik ve ekonomik savaşlar açıyor, bu müttefikler ise bağımsız politika uygulamaktan korkuyor. İkinci Dünya Savaşı’nda onlara yeniden kazandırılan bağımsızlık nereye kayboldu?"

Rus vekil, cesaretle güçlendirilmiş sağduyunun bağımsız Avrupa ülkelerine '#TümSuçuRusya'yaAt' kulübünden çıkmaya yardımcı olacağı umudunu dile getirdi.