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    Mariya Butina

    Butina: Saç rengim ve dış görünüşüm ABD’de suçlamalara kanıt olarak görüldü

    Facebook / Maria Butina
    Rusya
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    ABD’de ajanlık suçlamasıyla 18 ay hapis yatan Rusya vatandaşı Marina Butina, tutukluluğu hakkında Russia Today’e (RT) açıklamalarda bulundu. Butina, kendisi ile suçlamalarda adeta saç rengi ve dış görünüşünün kanıt olarak kullanıldığını kaydetti.

    Butina, Temmuz 2018’de Rusya adına ajanlık yaptığı suçlamasıyla 8 ay gözaltında tutuldu, bu sürenin bir kısmını da hücrede geçirdi. Daha sonra nisan ayında hakkında 18 ay hapis cezası hükmü verilen Butina, önceki günlerde ceza süresinin tamamlanmasının ardından serbest kaldı. Rus bir öğrenci ve silahlanma hakkı aktivisti olan Butina, hakkındaki suçlamalara kanıt olarak Hollywood klişelerinin kullanıldığını ifade etti.

    Mariya Butina
    © REUTERS /
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    Butina, kendisiyle ilgili durumun ABD ana akım medyasında ‘cinselliği üst düzey ABD’li yetkililere ulaşmak için kullanan Rus kadın casus’ imajı ile kullanılması hakkında “Bundan utanmalılar. ABD kendini kadın haklarını koruyan bir ülke olarak konumlandırıyor. Sadece dış görünüşüm üzerinden suçlamalarda bulunuyorlar. Bu hikayelerle hiçbir alakam yok. Beni her şeyle, bir ajan olmakla, ne isterlerse onunla suçlayabilirler, ancak bunlar… Bu ABD için büyük bir utanç” ifadelerini kullandı.

    Bunun ABD izleyicisi karşısında bir imaj oluşturmak için kullanıldığını kaydeden Butina, “Birkaç Hollywood klişesini alıp beni günah keçisi ilan ettiler. Saçlarımın rengi ve dış görünüşüm suça kanıt olarak kullanıldı. Olması gereken de bu, zira filmlerde de işlerin böyle olduğunu görüyoruz” dedi.

    ‘Trump’la yüzyüze yaptığım tek şey bir konferansta soru sormaktı'

    ABD basınında ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir toplantı organize ettiğine dair iddiaları değerlendiren Butina, “Benim hakkımda çok fazla şey düşünüyorlar. Kesinlikle hayır. Trump’la yüzyüze yaptığım tek şey bir konferansta ona soru sormaktı. Las Vegas’ta gerçekleştirilen yıllık Liberal konferansıydı. Trump da sürpriz bir şekilde oraya geldi. Ona Rusya ile ilgili bir soru sordum, çünkü basit, ben bir Rusum. Bunun hiçbir tuhaf yanı yok” dedi.

    ABD’de Rusya adına ajanlık yaptığı suçlamasıyla geçen yıl tutuklanan ve 18 ay parmaklıkların ardında geçiren Rus vatandaşı Mariya Butina, ceza süresi tamamlanmasının ardından bugün Moskova’ya doğru yola çıkacak.
    © Sputnik /
    ABD’de ajanlıkla suçlanan Rusya vatandaşı Butina bugün serbest
    İnsanların Trump’a neden yaptırımlar hakkında bir soru sorduğunu merak ettiğini belirten Butina, “Çünkü ticaret ülkeler arasında iyi ilişkiler için iyi bir zemin. Bu binlerce yıldır böyle olmuştur” açıklamasını yaptı.

    Butina, ABD’deki çalışmalarında daha çok silahlanma hakkıyla ilgilendiğini, ancak kurduğu Silah Taşıma Hakkı isimli grubun fazla siyasallaştırıldığını ifade etti.

    Butina, kendisine olanlara rağmen, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin halklar ve öğrenciler arasındaki dostluk zemininde inşa edileceğine inandığını söyledi.

    Butina kimdir?

    Kişisel silahlanma savunucusu olan Butina, Facebook sayfasına göre, silahlara çocukluğundan beri meraklı ve eline bir silahı ilk defa 10 yaşında aldı. 1988'de Sibirya'daki Barnaul kentinde doğan Butina, Altay Devlet Üniversitesi'nde siyaset ve eğitim bilimi eğitimi aldı. Üniversiteden sonra bir mobilya şirketi kuran Rus kadın, silahlanma hakkını savunmaya devam etti. Silah Taşıma Hakkı isimli bir grup kuran Butina, Rusya'da sivillere kısa namlulu silah satışının yasallaştırılması için çalıştı.

    Mariya Butina
    © REUTERS /
    ABD'de tutuklanan Rusya vatandaşı Butina, suçlandığı maddelerden birini kabul etti
    Hatta bir röportajında, sivillere kısa namlulu silah satışının yasallaştırılmasının, AK-47 tüfeğinin tasarımcısı olan Mihail Kalaşnikov'un 'son arzularından biri' olduğunu savunan Butina'nın kurduğu hareket, Rusya genelinde destek gördü. Fakat hükümetin karşı çıkması nedeniyle Rus kadının kısa namlulu silah satışının yasallaştırılması için yürüttüğü kampanya başarılı olamadı.

    Diğer taraftan başlattığı hareket Rusya'da büyümeye devam etti. Bu hareketin üyelerinden biri de, o dönemde Rusya Merkez Bankası'nın başkan yardımcısı olan Aleksandr Torşin'di. Butina, ABD'deki Ulusal Silah Birliği'nin (NRA) üyesi olan Torşin'in asistanı olarak çalıştı. Bu sayede Butina, NRA toplantıları için ABD'ye gidip gelmeye başladı ve daha sonra yüksek lisans eğitimi almak için bu ülkede yaşamaya başladı.

    Etiketler:
    saç, kanıt, Suçlama, Russia Today (RT), kayıt, Tutuklama, ABD, Rusya, Mariya Butina
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