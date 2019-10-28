Putin, Merkel'i Suriye'ye ilişkin Rus-Türk mutabakatı hakkında bilgilendirdi

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Merkel telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

22 Ekim'de Soçi'de Erdoğan'la imzaladıkları mutabakat hakkında Merkel'e bilgi veren Putin, mutabakatın tüm tarafların çıkarlarını gözettiğini ve Suriye'nin egemenliğiyle toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesini sağlayacağını belirtti.

Açıklamada, "Karşılıklı değerlendirmeye göre, Rusya ve Türkiye'nin yaptığı mutabakatın hükümlerinin uygulanması, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu istikrara kavuşturmaya ve 30 Ekim'de Cenevre'de başlaması planlanan Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmaları da dahil olmak üzere Suriye'deki siyasi süreci teşvik etmeye hizmet edecek" ifadeleri kullanıldı.

Putin ve Merkel, bugün Brüksel'de yapılan Rusya-AB-Ukrayna üçlü bakanlar toplantısı bağlamında, 2019 yılı sonunda süresi dolacak mevcut sözleşmenin ardından Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı transferinin devamına ilişkin görüş alışverişi de yaptı.