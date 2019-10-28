Rusya: Suriye'ye bir günde binin üzerinde sığınmacı geri döndü

Merkezin Rusya Savunma Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan bilgilendirme bülteninde, son 24 saat içinde binin üzerinde Suriyeli sığınmacının ülkelerine geri döndükleri belirtildi.

Bültende, “Lübnan’dan Ceydet-Yabus, Tel-Kalah giriş noktalarından (88’i kadın, 150’si çocuk) 295 kişi, Ürdün’den Nasib giriş noktasından (216’sı kadın, 368’i çocuk) 721 kişi olmak üzere toplam 1016 sığınmacı dönüş yaptı” ifadelerine yer verildi.

Dönen bu kişilerin henüz daimi ikamet yerlerine gönderilmediği kaydedildi.

Son 24 saatte 6 konutun, bir okul ve elektrik trafosunun onarıldığı belirtilen bültende, Suriye ordusuna bağlı istihkam birliklerinin yaklaşık 2 hektarlık alanı mayınlardan arındırdığı, 28 patlayıcı maddeyi tespit edip imha ettiği vurgulandı.

Ülkenin doğusunda Kürt kuvvetlerin Türkiye sınırından çekilmeye devam ettiği, sürece Rus askeri polisin aktif destek verdiği ifade edilen belgede, Rus askerlerin Rusya lideri Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Ekim’de Soçi’de imzaladıkları mutabakat muhtırasında uygun bir şekilde hareket ettiklerinin altı çizildi.