Jirinovskiy, 'insanlığa yönelik tehditleri' açıkladı

Jirinovskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada sosyal sorumluluk kampanyalarında kullanılan yöntemlere değindi.

16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg’den etkilenen birçok gencin, küresel ısınmanın durdurulması çağrısı yaptığını belirten Jirinovskiy, ancak bu gençlerin, insanlığın bir kısmını yok edecek yöntemlerin propagandasını yaptığını öne sürdü.

Propagandalar kapsamında üretimin kısıtlanmasının, açlığı ve enerji kaynaklarının azalmasını tetikleyeceğini savunan Jirinovskiy, ikna edilmiş kişilerin insanlığa darbe vurmak için kullanıldığını belirtti.

İnsan haklarının korunması ve tacizle mücadelenin de aynı amaç için kullanıldığına vurgu yapan Jirinovskiy, şu ifadeleri kullandı: “Bunlar çok doğru düşünceler, kulağa hoş geliyorlar, insanların duygularına dokunuyorlar ancak, büyük ölçekli kampanyanın amacı tüm insanlığa darbe vurmak, doğurganlığı düşürmek ve dünya nüfusunu azaltmaktır.”

Jirinovskiy, sözkonusu kampanyayı yürütenlerin siyasi hedeflerine ulaşabilmek için dünya nüfusunu 500 milyon kişiye düşürmeye hazır olduklarını, çünkü onları yönetmenin yedi veya sekiz milyardan daha kolay olacağını ifade etti.