Şoygu: Kürt güçlerin güvenli bölge dışına çıkarılması, planlanandan önce tamamlandı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Soçi'de yapılan Türk-Rus mutabakatı uyarınca Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt güçleri güvenlik bölge dışına çıkarma çalışmalarının planlanandan önce tamamlandığını belirtti.

Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan'la Erivan'da yaptığı görüşme sırasında açıklamalarda bulunan Şoygu, "Güvenlik koridoru oluşturulacak bölgeden silahlı güçlerin çıkarılması, planlanandan önce tamamlandı. Bu bölgeye Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisi girdi" dedi.

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