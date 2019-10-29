Rusya: Kürt birliklerine ait 3 binden fazla silah ve askeri teçhizat Suriye’deki TSK ile temas hattından çekildi

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Kürt birliklerine ait 3 binden fazla silah ve askeri teçhizatın Suriye’deki TSK ile temas hattından çekildiğini bildirdi.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, Kürt birliklerine ait 3 binden fazla silah ve askeri teçhizatın Suriye’deki TSK ile temas hattından çekildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Suriyeli askerlerin Türkiye sınırında 84 geçiş kontrol noktası kurdukları kaydedildi.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tümgeneral Yuriy Borenkov, “29 Ekim saat 18.00 itibarıyla toplamda 34 bin kişinin yer aldığı 68 Kürt savunma birliğinin ve 3 binden fazla silah ve askeri teçhizatın TSK ile temas hattından 30 kilometre çekilmesi tamamlandı” diye konuştu.

Borenkov ayrıca Suriyeli askerlerin Türkiye sınırında, 60’ı Kamışlı ve 24’ü Kobani bölgesinde olmak üzere toplam 84 geçiş kontrol noktası kurduklarını kaydetti.

Rus tarafının Soçi’de sağlanan Rus-Türk mutabakatı kapsamındaki şartların tamamını yerine getirdiğini vurgulayan Borenkov, şöyle konuştu: “Rus tarafı, 22 Ekim 2019 tarihli Rus-Türk mutabakat muhtırasında öngörülen tüm şartları eksiksiz olarak yerine getirdi”.

Rus askeri polisinin geçen çarşambadan itibaren Cerablus-Koran, Kamışlı-Fakira ve Kamışlı-Semalka güzergahlarında 10 kilometrelik güvenli bölgede devriye yaptığını ekleyen Borenkov, “Türk tarafı, Mutabakatın uygulanması ile ilgili tüm eylemler konusunda günlük olarak bilgilendiriliyor” ifadelerini kullandı.





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