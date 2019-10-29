Rusya: Bulgaristan’ın Rus diplomatı sınır dışı etmesine yanıt verilecek

Gruşko, bugünkü basın toplantısında, Bulgaristan’ın Rus diplomatı sınır dışı etmesine yanıt verilmesi olasılığıyla ilgili soruya, “Elbette, yanıt tedbirler değerlendireceğiz, bu diplomaside adettendir” dedi.

Daha önce Bulgaristan’ın, ülkede istihbarat faaliyetleri yürüttüğünden şüphelenilen bir Rus diplomatı sınır dışı ettiği bildirilmişti.

Focus haber ajansının Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı’na dayandırdığı habere göre, Rus vatandaşı hakkındaki soruşturma savcılık tarafından yürütülmüş, fakat şüphelinin diplomatik statüsü nedeniyle durdurulmuştu. Ardından Sofya’nın, Moskova’dan diplomatı geri çağırmasını talep ettiği ifade edilen haberde, bu kişinin Bulgaristan’dan ayrılmış olduğu bilgisine yer verilmişti.