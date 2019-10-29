Rusya Dışişleri’nden Soçi mutabakatının gidişatıyla ilgili yorum

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Suriye konusunda Rusya ve Türkiye arasında varılan mutabakatın gidişatından memnun olduklarını belirtti.

Bugünkü basın toplantısında konuşan Gruşko, “Mutabakat uygulanıyor, hem karada hem de politikada kanallar üzerinden yakın işbirliğini kuruldu” dedi.

Gruşkov, Moskova’nın mutabakatın gidişatından memnun olup olmadığı sorusuna, “Evet, memnun” yanıtını verdi.

Akkuyu santralinin yapımı

Bakan Yardımcısı ayrıca Akkuyu nükleer güç santralinin yapımıyla ilgili de bilgi verdi.

Projenin ileri aşamada olduğunu söyleyen Gruşko, “Her şey takvime göre ilerliyor, müteahhitler ile sözleşmeler yapılıyor. Genel olarak, barışçıl atom alanında Türk makamlarıyla işbirliğindeki gelişmeden çok memnunuz” ifadelerini kullandı.