Rus uzmandan ABD'nin Türkiye yaptırımlarıyla ilgili yorum: Sebep Suriye değil

Rusya Ulusal Modern İdeoloji Gelişimi Enstitüsü Direktör Yardımcısı İgor Şatrov, ABD'de Türkiye'ye yönelik yaptırımların onaylanması ile ilgili Washington'ın bu tür eylemlerle uluslararası hukuku ihlal ettiği değerlendirmesini yaptı. Şatrov'a göre, yaptırımların başlıca amacı Suriye'deki durum değil, Türkiye-Rusya işbirliği.

Rusya Ulusal Modern İdeoloji Gelişimi Enstitüsü Direktör Yardımcısı İgor Şatrov, ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'nin Suriye'deki harekatı nedeniyle onayladığı yaptırımlarla ilgili Sputik'e konuştu.

Şatrov, "ABD’nin bu tür yaptırımları uluslararası hukuka aykırı. Zira Türkiye’nin de benzer bir ihlalde bulunup bulunmadığının anlaşılması gerekiyor. Bu doğrultuda da diplomatik tedbirler devreye girer. Yani müzakereler başlar. Rusya da sürecin parçası olarak Kürtleri, Şam’ı, Türk tarafını ve Suriye tarafını masaya oturtuyor. Bu normal bir durum" ifadelerini kullandı.

'Suriye’deki durum ABD için yaptırım aracı'

Washington'ın müzakerelerden yana olmadığını belirten Şatrov, "Suriye’deki durum ABD için yalnızca bir yaptırım ve sorunlarını çözme aracı. Gördüklerini tam olarak ölçüp biçmeden doğrudan yaptırım getiriyorlar. Ayrıca bunlar daha sonra sürece dahil diğer ülkelere de yayılıyor. Bana kalırsa bu aşamada Türkiye’nin eylemlerini değil, ABD’nin yasalarını kendi ekonomik amaçları için kullanması tartışılmalı. Türkiye’ye bu şekilde baskı uyguluyorlar" dedi.

Şatrov’a göre, söz konusu yaptırımların başlıca amacı Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliği.