Putin’den ayı saldırısı sırasında kuzenini kurtarmak için kendini feda eden çocuğa madalya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yıl Kamçatka’da ayı saldırısından kuzenini kurtarmak için kendini feda eden 15 yaşındaki Rodion Burakov'a, cesareti nedeniyle madalya verdi.

Rusya’da resmi belgelerin yayınlandığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kamçatka’da ayı saldırısından kuzenini kurtarmak için kendini feda eden 15 yaşındaki Rodion Burakov’a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından madalya verildi.

Rus liderin madalya talimatında madalyanın veriliş nedeni olarak ‘zor durumda kalan insanları kurtarırken gösterdiği cesaret ve kararlılık’ gösterildi.

Kamçatka’nın Milkovskiy bölgesinde 15 yaşındaki Rodion Burakov, geçen kasımda 13 yaşındaki kuzeni Boris ile birlikte hava tahmin istasyonundan dönerken ormandan geçmek zorunda kaldı ve o sırada bir boz ayı ile karşı karşıya kaldı. Ayı ilk önce kardeşi Boris’e saldırdı. Rodion’un ayının dikkatini dağıtmayı başarmasının ardından da kuzeni yakınlardaki köylerinde bulunan itfaiyeye koşup yardım çağırdı. Ancak olay yerine avcılar ve itfaiyeciler geldiğinde çok geç olmuştu. Ayı aynı yerdeydi, ancak öldürdüğü Rodion'u gömüyordu. Çocuğun kafatasını kırmış ve kaburgalarını parçalamıştı.