Putin, Macaristan’da: Başbakan Orban ile Rusya-AB ilişkilerinin normalleşme olasılıklarını görüştük

Rusya lideri Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la yaptığı görüşme sırasında Rusya ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin normalleşme olasılıklarının üzerinde durduklarını açıkladı.

Macaristan’ı ziyaret eden Putin, Başbakan Viktor Orban ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Putin, Orban ile görüşmede Rusya ve AB arasındaki ilişkilerin normalleşme olasılıklarını ele aldıklarını belirtti.

Rus lider, “Rusya ve AB arasındaki ilişkilerin normalleşme olasılıkları konusunda görüş paylaşımında bulunduk” dedi ve şöyle devam etti:

“Özellikle enerji güzergahları ile ilgili sorunlar ve hem Macaristan’a, hem de Avrupa’daki başlıca tüketicilerimize Rus enerji kaynaklarını tedariki bağlamında elbette ki Ukrayna’daki krizin çözümünü de ele aldık.”

‘Rusya ve Macaristan’ın enerji alanındaki işbirliği niteliksel düzeyde’

Rusya ve Macaristan’ın enerji alanındaki işbirliğinin niteliksek düzeyde olduğunu ve kesintisiz olarak devam ettiğini söyleyen Putin, şöyle konuştu:

“En önemlisi, bu alandaki işbirliğimiz çok yüksek, niteliksel düzeyde bulunuyor ve her şey, herhangi bir kesinti olmaksızın devam ediyor.”

Rusya’nın Macaristan’ın petrol ihtiyacının yüzde 60’ını, doğalgaz ihtiyacının ise yüzde 50’sini karşıladığını ifade eden Putin, “Başbakan (Orban) aslında Macaristan istatistiklerine göre bu oranın yüzde 50’nin üzerinde olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

‘Macaristan Rusya’dan Avrupa’ya enerji kaynakları tedariki için öncelikli partnerimiz’

Rus lider, Macaristan’ın Rusya’dan Avrupa’ya mevcut ve yeni güzergahlar üzerinden enerji kaynakları tedariki için öncelikli partner ülke olduğunu vurguladı.

“Rus gazının batı Avrupa'ya transit tedariki Macar topraklarından geçiyor, Macaristan’ın yeraltı depolama tesisleri, en yoğun dönemlerde dahi Avrupalı tüketicilere gaz teslimatlarının kesintisiz yapılmasını sağlıyor.”

Putin, “Macaristan’ı Rus gazının Avrupa’ya dağıtımı bakımından öncelikli partnerlerimizden biri olarak değerlendiriyoruz. Şu anda mevcut güzergahlarda da, kuzey ve güney olmak üzere yeni güzergahlarda da” diye konuştu.

‘Suriye Anayasa Komitesi’nin çalışması krizin çözümüne yardım edecek’

Suriye Anayasa Komitesi’nin Cenevre’de gerçekleştirdiği ilk tarihi toplantısını da değerlendiren Putin, komitenin anayasa reformunu dışarıdan müdahale olmadan görüşmesini umduğunu vurguladı.

Rus lider, “Rusya’nın Türk ve İranlı partnerleriyle birlikte kurulması için büyük bir çaba harcadığı Anayasa Komitesinin çalışmasının Suriye krizinin siyasi çözümüne yardım edecek. Bildiğiniz üzere Cenevre’de birkaç saat önce komitenin ilk toplantısı başladı. Komite çerçevesinde hükümet ve muhalefet ile Suriye sivil toplum temsilcileri, dışarıdan müdahale olmadan anayasa reformu, devletin tesisi ve ülkenin istikrarlı gelişimine yönelik hedefler doğrultusunda çalışabilecek” ifadelerini kullandı.