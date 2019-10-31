Lavrov: Türkiye ve Suriye ordularının çatıştığına dair haberlerle ilgili doğrulama yok

Resulayn'da Türkiye ve Suriye orduları arasında ciddi çatışmalar yaşandığına dair haberleri değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ellerinde çıkan haberlerle ilgili doğrulama bulunmadığını söyledi.

Lavrov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Thomas Greminger ile Moskova'daki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'yle (TSK) Suriye ordusu arasında Resulayn kırsalında çatışma çıktığı iddiaları sorulan Lavrov, "22 Ekim tarihli Rus-Türk mutabakatının uygulandığı herhangi bir bölgede Suriye ve Türkiye orduları arasında doğrudan ciddi çatışmalar yaşandığının doğrulandığını duymadım" yanıtını verdi.

Lavrov, ayrıca bu tür büyük mutabakatların hayata geçirilmesi sırasında sahada küçük pürüzlerin yaşanmasının kaçınılmaz olduğunun da altını çizdi.

Söz konusu iddiayı Suriye resmi haber ajansı SANA ileri sürmüştü.