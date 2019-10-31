Putin’in KGB sicili halka gösterildi

Devlet Merkezi Tarihi ve Siyasi Belgeler Arşivleri, 90. yılı vesilesiyle bazı belgeleri bir sergi ile gözler önüne serdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, geçmişte görev yaptığı Sovyet istihbarat servisi KGB’deki sicili de sergide kamuoyuna açılan belgelerden oldu.

В Петербурге раскрыли характеристику КГБ на Путина: https://t.co/WrloUDtZCW pic.twitter.com/dvMVnqkVuB — 78 | НОВОСТИ (@good78news) October 30, 2019

​1975 tarihli belgede Putin ‘Çalışkan, disiplinli ve vicdanlı bir çalışan’ olarak nitelendirildi. Belgede Putin için ayrıca “Ahlaki olarak istikrarlı. Çalışma arkadaşları arasında hak edilmiş bir otoriteye sahip” ifadeleri kullanıldı.

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина https://t.co/rD4NDG4HBj pic.twitter.com/oWLdvzGzkS — РИА Новости (@rianru) October 31, 2019

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Putin’in judo ve sambo ustası olduğu da sicil metninde sayılan diğer özelliklerden.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Leningrad Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1975 yılında KGB’de çalışmaya başladı. 1985-1990’lı yıllarda Doğu Almanya’da dış istihbarat görevi yaptı. Putin 1991 yılında da KGB’den ayrıldı.

‘20-21. Ulusal Tarihinin Önde Gelen Görevlileri’ isimli sergide Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov, uzaya çıkan ilk insan Yuri Gagarin, Rus yazar Maksim Gorki gibi isimlerle ilgili belgeler görülebilir.