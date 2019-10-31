Putin'in özel temsilcisi Lavrentyev: Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmaları hakkında iyimseriz

"Rusya, Anayasa Komitesi'nin çalışmalarına başlamasını nasıl değerlendiriyor?" sorusu karşısında Lavrentyev, "İzlenimlerimiz iyi, en iyimser beklentilere sahibiz. En önemli nokta, çalışmaların başlaması. Karşıt taraflar arasında diyalog kurulması için elbette zamana ihtiyaç var" yanıtını verdi.

'Zamana ihtiyaç var'

'Tarihi bir olay'

Sabırlı olunması gerektiğini, sürecin zorlu olduğunu ve taraflar arasında henüz güven tesis edilmediğini kaydeden Lavrentyev, "Komitenin çalışmaları için önemli olan husus, dış baskı olmaması ve Suriyelilere mutabakat için bir zaman dilimi dayatılmaması. Komite üyeleri üzerinde mutabakat sağlanması için bir buçuk yıl gerekti. Anayasanın değiştirilmesi konusunda sonuç elde edilmesi için de zamana ve uzmanların iyi bir çalışma yürütmesine ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran'ın dışişleri bakanlarının söylediği gibi çalışmaların her şeye rağmen sürmesini beklediklerini anlatan Lavrentyev, "Şimdiye dek hiç kimse, böyle bir şey yapamadı. Bu nedenle Anayasa Komitesi'nin kurulması tarihi bir olay ve Astana sürecinin mutlak katkısı" diye ekledi.

'Rus-Türk mutabakatı tümüyle uygulanıyor'

Bu arada Lavrentyev, Rusya'nın Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu olumlu bulduğunu ve 22 Ekim tarihli Rus-Türk mutabakatının tümüyle uygulandığını kaydetti.

Rus diplomat, "Bundan dolayı, bölgede sükunetin hakim olmasını ve sınıra 'kilit vurulmasını' umuyoruz" diye ekledi.