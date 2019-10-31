FSB generali, Bağdadi’nin ölümünden nasıl emin olunabileceğini açıkladı

Sputnik’e konuşan Aleksandr Mihaylov, “Bu sefer Bağdadi’nin ortadan kaldırılma olasılığı yüzde eli yüzde elli. İŞİD’in güvenlik hizmeti de aptal değil, liderlerini korumak için etkili önlemler geliştiriyorlar. Bu yüzden, Bağdadi’nin öldürüldüğünün doğrulanması için biraz zaman geçmesi lazım. Eğer bir yıl içinde ortaya çıkmazsa, o zaman Amerikalıların iddialarının doğru olduğu söylenebilir” dedi.

Çeçen ayrılıkçıların lideri Cahar Dudayev’in de defalarca ‘gömüldüğünü’ anımsatan Mihaylov şu ifadeleri kullandı: “Bizim de Dudayev’le durumumuz aynıydı. Darbe vuruldu, hayatta olmadığı belliydi ama şüphelerimiz son ana kadar devam etti: Ya o değilse? Ya yaşıyorsa?”