Lavrov: Rusya'yla Türkiye'nin eylemleri, Suriye'deki Kürtlerin geleceğinin sakince konuşulabilmesini olanaklı yaptı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Türkiye'nin Suriye'deki eylemlerinin, bu ülkedeki Kürtlerin geleceğinin sakin bir biçimde konuşulması için gerekli olan koşulları yarattığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Rossiya-24 televizyonuna demecinde Rusya ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine dair vardıkları mutabakata ilişkin olarak, "Suriye'deki Kürtlerin geleceği hususunu askeri eylemler arasında konuşmak yerine, bu konuda sakin bir biçimde anlaşmaya varılmasını olanaklı yapan koşulları yaratmış olduk" dedi.

‘Kürt sorunundan kaçamazsınız’

Lavrov şöyle devam etti: "Kürt sorunundan kaçamazsınız. Söz konusu sorun, Suriye krizinin parçası olmaktan çok, çok daha geniş bir problem. Irak'ta yaşayan Kürtler var, İran'da yaşayan Kürtler var, tabii ki Türkiye'de de çok sayıda Kürt yaşıyor. Kimse bu ülkelerin, bu bölgenin Kürt sorunu nedeniyle yaşanan bir gerginlik sebebiyle infilak etmesini istemez. Hiç kimse Kürtlerin kendilerini ikinci sınıf insanlar olarak hissetmelerini de istemez."

Rusya ile Türkiye'nin 22 Ekim'de Soçi'de vardıkları mutabakat kapsamında Suriye'deki Kürt güçlerin, 150 saat içerisinde Türkiye sınırındaki 30 kilometrelik alandan çekilmelerine karar verilmişti.

Mutabakat, Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisinin, Barış Pınarı Harekatı alanı dışında kalan sınır hattına girmelerini de içeriyor. Türk ordusunun şu anda mevzilendiği Barış Pınarı Harekatı alanından ne zaman çekileceğine dairse henüz bir anlaşamaya varılmış değil. Ancak Rus ve Türk güçler operasyon alanı sınırlarının batısı ve doğusunda ortak devriye gerçekleştirecekler.

Barış Pınarı Harekatı başladığı esnada ABD askerlerinin Kürt güçlerin elinde olan bölgelerden çekilmesi, Kürt güçler ile Suriye hükümeti arasında birtakım görüşmeler yapılmasına vesile olmuştu. Kürt güçlerin elinde olan bölgelere Suriye ordusu girmişti. Söz konusu anlaşmayla sonuçlanan görüşmelere Rusya arabuluculuk yapmıştı.