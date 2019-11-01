Rusya, Suriye'nin kuzeyine takviye birlik ve teçhizat gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisinin Türk tarafıyla ortak devriyeler yapmaya başlayacağı Suriye'nin kuzeyine takviye olarak 300 personel ve 20 zırhlı araç gönderdi.

Sputnik muhabirinin bölgeden aktardığına göre 22 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan mutabakat zaptı uyarınca, Türk tarafıyla 10 kilometre derinlikte ortak devriyeler gerçekleştirecek olan Rusya, bölgeye takviye olarak 300 asker ve askeri teçhizat gönderdi.

Rus askeri polisinin her gün en az 10 yerleşim biriminde devriye yapması bekleniyor. Taraflar, devriye güzergahlarının belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Rus askeri polisi, sınır noktasında Türk konvoyunu 'Tigr' tipi zırhlı araçlarla karşılayacak ve devriye faaliyeti başlayacak.

Devriye faaliyeti kapsamında 5 saat içinde yaklaşık 150 kilometre kat edilmesi ve her kontrol noktasında rapor düzenlenmesi gerekiyor.