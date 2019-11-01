Rusya Savunma Bakanlığı: Suriye'de Türkiye ile ortak devriyeye başladık

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ve Türk güçlerinin Soçi'de varılan mutabakat kapsamında Suriye-Türkiye sınırında ortak devriyeye başladığı açıklamasını yaptı. Devriye gezilecek alanın uzunluğunun 110 kilometreyi geçeceği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Rus askeri polisi ile Türk sınır güçleri, 1 Kasım 2019 12:15 itibarıyla Suriye-Türkiye sınırında ortak devriyeye başladı" denildi.

Rus Savunma Bakanlığı yetkililerinin açıklamalarına göre devriyede konvoyunda dokuz adet askeri araç yer alıyor. Konvoy içerisinde, Rus askeri polisine ait Tigr ve Taifun zırhlı araçları ile Türk sınır muhafızlarına ait Kirpi zırhlı araçları bulunuyor.

Rus savunma yetkilileri konvoydaki araçlardan kaçının Rusya'ya, kaçının Türkiye'ye ait olduğunu belirtmedi. Ancak RİA Novosti muhabiri araçlardan beşinin Rus askeri polisine, dördününse Türk tarafına ait olduğunu aktarmıştı.

Bunun yanında, konvoyunun güvenliğiniyse Rus askeri polisine ait bir zırhlı personel taşıyıcının sağladığı kaydediliyor.

Rus savunma yetkilileri ortak olarak devriye gezilecek alanın uzunluğunun 110 kilometreyi aştığı açıklamasını da yaptı.

Yetkililer ortak devriyenin, Rus askeri polisi ile Türk sınır muhafızlarının bir araya gelme noktası olan Suriye'nin Dırbesiye bölgesinin girişinden başladığı ve Suriye-Türkiye sınırı boyunca batı yönünde devam edeceği bilgisini de paylaşıldı.

Rusya ve Türkiye'nin sınırdaki ortak devriyesi, 22 Ekim'de Soçi'de vardıkları mutabakat kapsamında yapılıyor.

Mutabakat, Rus ve Türk güçlerinin, Barış Pınarı Harekatı sınırlarının batısı ve doğusunda ortak devriye gerçekleştirmesini içeriyor. Kamışlı ise ortak devriye alanının dışında tutulmuştu.

Söz konusu mutabakat Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisinin, Barış Pınarı Harekatı alanı dışında kalan sınır hattına girmelerini de içeriyor. Türk ordusunun şu anda mevzilendiği Barış Pınarı Harekatı alanından ne zaman çekileceğine dairse henüz bir anlaşamaya varılmış değil.

Barış Pınarı Harekatı başladığı esnada ABD askerlerinin Kürt güçlerin elinde olan bölgelerden çekilmesi, Kürt güçler ile Suriye hükümeti arasında birtakım görüşmeler yapılmasına vesile olmuştu. Kürt güçlerin elinde olan bölgelere Suriye ordusu girmişti. Söz konusu anlaşmayla sonuçlanan görüşmelere Rusya arabuluculuk yapmıştı.