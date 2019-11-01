Rus Su-34 savaş uçağının karayolundaki yolculuğu ABD basınını şaşırttı

ABD'nin askeri havacılık alanındaki önde gelen dergilerinden Aviationist'in yazarı Tom Demerly, Su-34'ün bir tırın üzerinde nakledilmek yerine kendi tekerleri üzerinde çekilmesi nedeniyle çok ilginç bir durumla karşı karşıya olduklarını belirtti.

"Bir saniye... Ne? Rus Su-34 uçağı yolda ne yapıyor?" ifadesini kullanan Demerly, bunun ancak Rusya'da olabileceğini kaydetti.

Wait… What? What Is a Russian Sukhoi Su-34 Doing Driving Along the Road? Story, photos and details here: https://t.co/8Q3XUG7ynC pic.twitter.com/n4TNinuRjx — The Aviationist (@TheAviationist) October 31, 2019

​Taşıma kolaylığı için Su-34'ün kanatlarının söküldüğüne de dikkat çekenn Demerly, Voronej'de bir uçak fabrikası bulunması nedeniylee uçağın onarım için gönderilmiş olabileceğini ifade etti.