Rusya Dışişleri: Beyaz Miğferler Suriye’de yeni bir kimyasal provokasyonun hazırlığını yapıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye’deki Beyaz Miğferler grubunun teröristler ile kimyasal silah kullanacakları yeni provokasyon amaçlı saldırılar hazırlamakta oldukları açıklamasını yaptı.

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, kendilerini yardım kuruluşu olarak tanımlayan, ancak Suriye'deki terörist gruplarla işbirlikleri birçok defa belgelenmiş olan Beyaz Miğferler'in, sahneye yeni bir kimyasal saldırı oyunu koymaya hazırlandıkları uyarısında bulundu.

Zaharova haftalık basın toplantısında, “Suriye hükümetinin Birleşmiş Milletler'le düzenli olarak ilettiği bilgilere göre Beyaz Miğferler, Suriye'de teröristler ile birlikte yeni kimyasal provokasyonlar hazırlamaktalar” dedi ve ekledi: “Amaçlarıysa açık: bu ülkedeki barış sürecini sabote etmek istiyorlar”

Rus Dışişleri Sözcüsü ayrıca, ABD'nin Beyaz Miğferler'e 4.5 milyon dolar yardımda bulununacağına ilişkin haberlerin de kendilerinde ‘hayal kırıklığına’ neden olduğunu söyledi.

#Захарова: Разочарование вызывает информация о решении #США выделить очередной транш в размере 4,5 млн долл.США на нужды «Белых касок», а также призыв Вашингтона к другим странам присоединиться к поддержке сирийских псевдогуманитарщиков. pic.twitter.com/RtBsw8Zvk3 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) November 1, 2019

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