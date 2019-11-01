Rusya'dan ABD'ye uyarı: Kalan sürede Yeni START Anlaşması imzalanması imkansız

Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Silahlanma Kontrolü Dairesi Başkan Yardımcısı Vladimir Leontyev, ABD'yle yeni START Anlaşması imzalama olasılığı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Leontyev, "Anlaşmanın süresi 5 Şubat 2021'de doluyor. Kalan sürede mevcut anlaşmanın yerine geçecek tam teşekküllü bir belge hazırlayamayacağımız aşikar" dedi.

'Çin karşı çıkıyor'

'Süre uzatımı konusu da muğlak'

'yle START-3 Anlaşması'na ilişkin müzakerelerin yaklaşık 1 yıl sürdüğünü ve onunla ilgili mutabakatın şu ankiyle kıyasla çok daha düşük zorlukta olduğunu kaydeden Leontyev, " Nükleer füzelerin kontrol sürecine Çin'in mutlak katılımıyla çok uluslu bir nitelik kazandırılmasına ilişkin parlak Amerikan fikri, mevcut durumu daha da zorlaştırıyor. Zira Çinli meslektaşlarımız buna kesinlikle karşı çıkıyor" dedi.

Bu bağlamda START-3 Anlaşması'nın süresini uzatma konusunun da muğlak olduğunun altını çizen Leontyev, şöyle devam etti: "Rusya'da anlaşmanın süresinin teknik olarak uzatılması için federal yasada değişiklik yapılması gerekeceği için en az 6 aya ihtiyaç olmasına rağmen Amerikan tarafı askıda tutuyor. Bu konuyu Amerikan tarafına ilettik ancak herhangi bir tepki almadık."

'ABD, Avrupa'ya nükleer olmayan sistemler de konuşlandırmamalı'

Leontyev, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'yla (INF) yasaklanan hem nükleer hem de nükleer olmayan sistemleri Avrupa'ya konuşlandırmaması gerektiğini ifade etti.

Potansiyel Amerikan füzelerinin donanım niteliğinin Rusya için hiçbir önem taşımayacağını söyleyen Leontyev, "Birincisi, bunun denetlenmesi mümkün değil. İkincisi, uyarı ve önleme sistemleri, bize yönlendirilen füzelerin fırlatıldığını tespit ederek aynı şekilde çalışmaya devam edecek. Ayrıca şunu da göz önünde bulundurmak gerekir ki, teknolojideki gelişmelerle birlikte nükleer olmayan sistemler artık daha önce nükleer sistemlere atfedilen görevleri başarıyla yerine getirebilecek kapasiteye ulaştı" diye konuştu.

Nükleer alanda mevcut tek anlaşma START-3

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF'nin yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3.

Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 2021’de dolacak.

Putin ABD'yi uyarmıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eyleme geçilmemesi halinde START-3 Anlaşması'nın sona ereceği konusunda ABD'yi uyarmıştı.

Temmuz 2018'de anlaşmaya ilişkin konuşan Rus lider, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan anlaşmanın uzatılmasına yönelik çalışmalara hemen başlanması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın 2021 yılında yürürlükten kalkacağını belirtmişti.