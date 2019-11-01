Rus Dış İstihbarat Servisi: Bağdadi’nin öldürüldüğüne dair kanıt yok

Sergey Narışkin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Elimizde yüzde yüz kesinlikle konuşmamıza imkan verecek genetik materyal bulunmuyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump 27 Ekim’de Ebubekir el Bağdadi’nin öldürüldüğünü duyurdu. Trupm, Bağdadi’nin ABD ordusunun operasyonu sırasında üzerindeki intihar yeleğini patlattığını, ancak buna rağmen kimliğinin çok hızlı ve doğru şekilde tespit ettiğini ifade etti.

Daha sonra Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Moskova’nın elinde Bağdadi’nin ‘bir kez daha’ ABD askerleri tarafından öldürüldüğüne dair güvenilir bilgi bulunmadığını belirtti.

Diğer yandan IŞİD, kendi haber ajansı Amaq aracılığıyla liderleri Ebubekir el Bağdadi’nin öldüğünü teyit etti.

Asıl adı İbrahim Awad İbrahim el Badri olan Bağdadi, 2014’te Ortadoğu’da ‘İslam halifeliğini’ kurduğunu ilan etti. O zamandan beri, Bağdadi’nin ortadan kaldırıldığına dair sayısız haber yayınlandı, ancak hiç biri teyit edilmedi.