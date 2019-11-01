Rusya’da motoru arıza yapan yolcu uçağı acil iniş yaptı

Yamal Havayolları’na ait Sukhoi Superjet 100 yolcu uçağı, sol motoru durunca, havalandığı Tümen şehrine geri dönerek acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Şirketten yapılan açıklamada, uçakta bulunan 80 yolcu ve 4 mürettebat üyesinden kimsenin etkilenmediği kaydedildi.

Tümen-St. Petersburg seferini yapan uçağın mürettebatı, havalandıktan kısa süre sonra bir darbe hissetti, türbin arızalandı ve sol motor durdu. Kaptan pilot, yakıtı tüketme ve havalandıkları havalimanına geri dönme kararını aldı.

Türbinin arızalanmasına çarpan kuşun sebep olduğu ifade edildi.

Yolcuların ek uçakla St. Petersburg’a gönderilmesi kararı alındı.