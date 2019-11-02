Lavrov: Putin Ortadoğu'da kendini ‘engerek yuvasının terbiyecisi' olarak görmüyor

Rossiya 24 televizyonundaki “Mejdunarodnoye obozreniye” programının sunucusu, Lavrov’a, Putin’in elinde, üzerinde ‘Ortadoğu’ yazan büyük yılan topunu tuttuğu ve “Nihayet Rusya Ortadoğu’daki durumu kontrol ediyor” dediği Amerikan karikatürünü sordu.

Lavrov, “Vladimir Vladimiroviç Putin’in kendini engerek yuvasının terbiyecisi olarak gördüğünü düşünmüyorum. Ortadoğu’daki aktörleri öyle görmüyoruz. Kendimizi öyle konumlandırmıyoruz ve Ortadoğu partnerlerimizi öyle göstermiyoruz. Orada herkesin kendi gerçeği, kendi çıkarı var. Doğu gelenekleri var, buna çıkarlarını pek açık olmayan yöntemlerle ilerletme de dahil. Bu bir hayat” dedi.

Lavrov, “İstikrarlı, sabit ve öngörülebilir Ortadoğu, Rusya’nın çıkarına” diye ekledi.