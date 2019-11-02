Medvedev: ŞİÖ ülkelerine baskı uygulanıyor

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Şangay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) üye tüm ülkelerin çeşitli ekonomik kısıtlamalara maruz kaldığını ancak buna rağmen işbirliğinin gelişmeye devam ettiğini belirtti.

ŞİÖ Hükümet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda konuşan Medvedev, "İşbirliğimiz gerçekten de yeni bir seviyeye ulaştı. Bu, ekonomiden siyasete, güvenlikten insani faaliyetlere kadar tüm alanları kapsıyor" dedi.

Medvedev, ŞİÖ ülkelerinin faaliyet yürüttüğü koşulların 'steril' olmadığına dikkat çekti.

"Hepimize bir şekilde baskı uygulanıyor, korumacı yöntemler kullanılıyor, ticaret savaşları yürütülüyor, yaptırımlar devreye sokuluyor" diyen Medvedev, tüm bunların çalışma koşullarını zorlaştırdığının altını çizdi.

Medvedev, "Bu koşullar altında, bu zor durumda bile, ülkelerimiz arasındaki işbirliği gelişiyor, ticaret hacmi artıyor" diye ekledi.