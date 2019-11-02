Novak: Ekimde OPEC+ anlaşmasını yüzde 93 oranında yerine getirdik

Rusya'nın OPEC+ anlaşması kapsamında Ekim 2019'da günlük petrol üretimini Ekim 2018'e kıyasla ortalama 211 bin varil azalttığını belirten Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, böylece Moskova'nın anlaşma kapsamındaki yükümlülüğünü yüzde 93 oranında yerine getirdiğini ifade etti.

Rus Enerji Bakanı Novak, yaptığı yazılı açıklamayla, Moskova'nın OPEC+ anlaşmasındaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Rusya'nın Ekim 2019'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla günlük petrol üretimini ortalama 211 bin varil azalttığını kaydeden Novak, anlaşmayı yüzde 93 oranında yerine getirdiklerini ifade etti.

Novak, ay sonunda günlük üretimdeki toplam azalmanın 298 bin varil seviyesine çıktığını ve taahhüt edilen sayının üzerinde gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

OPEC+ anlaşması uyarınca Rusya'nın günlük üretimini 228 bin varil azaltması gerekiyordu.

OPEC+, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üyeleri ile örgüte üye olmayan 10 ülkeyi kapsıyor.

Rusya, OPEC üyesi olmamasına rağmen Rusya ve Suudi Arabistan'ın ekonomisinde zarar veren 2014 yılındaki ekonomik durgunluk sonrası petrol tedarikini ve fiyatlarını sınırlamak için OPEC'le yakın işbirliği yapmaya başlamıştı.