Kırım Köprüsü’nden bir buçuk yılda 8 milyon araç geçti

Krasnodar ile Kırım'ı Kerç Boğazı üzerinden bağlayan Kırım Köprüsü’nden, devreye alındığı Mayıs 2018’den bu yana 103 bin otobüs ve 795 bin kamyon dâhil toplam 8 milyondan fazla aracın geçtiği duyuruldu.

© Fotoğraf : Kırım Köprüsü haber merkezi Sayılarla Kırım Köprüsü

Krıymskiy Most (Kırım Köprüsü) bilgilendirme merkezinden yapılan açıklamada, köprünün devreye alındığı Mayıs 2018’den bu yana 103 bin otobüs ve 795 bin kamyon dâhil toplam 8 milyondan fazla aracın geçtiği bildirildi.

“Neredeyse bir buçuk yıllık çalışma süresi boyunca Kırım Köprüsü’nden 103 bin otobüs ve 795 bin kamyon dâhil olmak üzere 8 milyondan fazla araç geçti” denen açıklamada, köprünün otoyol kısmının bakımının olağan bir şekilde yapıldığı, kesintisiz işlevlerinin sağlanmasından ise 140’tan fazla çalışanın ve 35 aracın hazır bulundurulduğu kaydedildi.

Köprünün üzerinden her iki yöne en yoğun trafiğin geçen ağustosta saptandığı, o dönemde köprüden 1 milyon araç geçtiği ifade edilen açıklamada, günlük rekorun ise 35 bin 989 araç ile 12 Ağustos’ta kırıldığı vurgulandı.

Açıklamada, “Feribot kullanmak yerine Kırım Köprüsü’nden yararlanan otomobil sahipleri ve taşımacılar, 16 Mayıs 2018’den bu yana neredeyse 26 milyar ruble (yaklaşık 234.1 milyar TL) tasarruf yapmış oldu” ifadeleri kullanıldı.

Krasnodar ile Kırım'ı Kerç Boğazı üzerinden bağlayan Kırım Köprüsü Rusya'nın en uzun köprüsü ve 19 kilometre uzunluğunda. Otoyol kısmının 16 Mayıs 2018’de açıldığı köprüden tren geçişlerinin ise önümüzdeki aralık ayında başlatılması planlanıyor.