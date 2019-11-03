Rus yetkililerden Ukraynalı uzmanın füze açıklamasına yanıt

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Ruslan Balbek, Sputnik’e demecinde Ukraynalı uzman Taras Zagorodniy’in bu yöndeki açıklamalarının, Ukrayna’daki uzman topluluğunda entelektüel bir krizin yaşandığını ortaya koyduğunu belirtti.

Zagorodniy’in Rus güvenlik kurumlarının Rusya topraklarına engelsiz bir şekilde füze fırlatılmasına izin vereceklerini ciddi olarak düşünememiş olduğunu söyleyen Balbek, ‘saldırgan tutum sergileyen Ukrayna’da’ yapılan bu tür açıklamaların ‘Rusya karşıtı derecenin yüksek tutulması için hava gibi’ gerekli olduğunu kaydetti.

Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Şerin de buna benzer bir görüş dile getirdi.

RBK televizyonuna konuşan Şerin, Zagorodniy’in bu tür açıklamalarla uzman olarak itibarını zedelediğini ve ‘istenmeyen kişi’ olma yoluna girdiğini belirtti.

Şerin ayrıca modern Ukrayna’nın yeni füzeler geliştirmeye kalkışacağından şüpheli olduğunu ifade etti: “Ukrayna bugün tamamen ABD’nin himayesi altında bulunuyor ve Amerikalılara, silahlarını satabilmeleri için pazar gerekli. Onlar, (Ukraynalıları) kendilerinden silah satın almaya zorlayacak.”

Ukraynalı uzman Taras Zagorodniy, Ukrayna’nın Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığı azaltmak için Rusya’daki nükleer tesislere erişebilecek füzeleri geliştirmesi gerektiğini ifade etmişti.