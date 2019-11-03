Rusya: İnguşetya Aşırıcılıkla Mücadele Merkezi Başkanı’na suikastin arkasında bir grup olduğu ihtimali değerlendiriliyor

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, İnguşetya’daki Aşırıcılıkla Mücadele Merkezi Başkanı İbrahim Elcarkiyev ve kardeşine yönelik Moskova’da düzenlenen suikastin arkasında ilk tahminlere göre bir grubun olduğunu söyledi.

Petrenko, gazetecilere yaptığı açıklamada “Olayla ilgili cezai dava başlatıldı. İlk tahminlere göre, suikastin bir grup veya organize örgüt tarafından gerçekleştirilmiş olması söz konusu” dedi.

Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin de komitenin merkezi ofisinden soruşturmacıları olayla ilgili incelemeye destek verme talimatında bulundu.

Moskova’daki Akademisen Anohin Caddesi’nde bulunan binanın önünde Elcarkiyev ve kardeşine en az 10 el ateş edilmişti.

Soruşturmacılar olayın nedenlerini açığa çıkarmak için konuyla ilgili her olasılığı değerlendiriyor. Soruşturmanın akıbeti ise komitenin merkez ofisinin kontrolünde.

Diğer yandan Rusya İçişleri Bakanlığı, Elcarkiyev’in yönetimi sırasında çok sayıda suçlunun ortaya çıkarıldığı, dört aşırıcı grubun faaliyetlerinin durdurulduğu açıklaması yaparak, başsağlığı dileklerini iletti.

İnguşetya’daki Aşırıcılıkla Mücadele Merkezi Başkanı İbrahim Elcarkiyev ve kardeşi Moskova’da silahlı saldırıya uğramıştı.