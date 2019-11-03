Rus askeri polislerinin devriye güzergahının yüzde 80’i arazide kalıyor

Sputnik muhabirine göre, Rus askeri polislerinin Suriye’nin kuzeyinde, Kobani yakınlarındaki devriye görevi, birkaç gündür üç Tigr zırhlı aracı ve bir zırhlı personel taşıyıcının da bulunduğu bir konvoy tarafından yürütülüyor.

About 300 Russian soldiers, 20 armored vehicles brought to northern Syria for patrolling https://t.co/oEDu800FII — Sputnik (@SputnikInt) November 1, 2019

Güzergah her gün değiştiriliyor

Suriye’nin kuzeyindeki her yolda kontrolün sağlanması için konvoyun güzergahı her gün değiştiriliyor.

160 kilometrelik devriye harekat güzergahının yüzde 80’i ise yol dışında, arazide kalıyor.

‘Ruslar geldiğinde burası daha sakin bir hal aldı’

Yakınlardaki köylerden birinin sakini olan Halid Gazal Jnedi, Rusya'nın devriyelerinden memnuniyet açıkladı.

Sözkonusu bölgenin daha önce teröristlerin kontrolünde olduğunu ve ailesini doyurmak için hiçbir şey bulamadığını anlatan Jnedi, "Yiyecek hiçbir şey yoktu. Tek bulabildiğim suydu. Yiyecek bulmak için dışarı çıktığımızda militanlar bize ateş ediyordu. Ruslar geldiğinde burası daha sakin bir hal aldı. Yeniden normal yaşama dönüyoruz” dedi.