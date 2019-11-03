Zaharova’dan New York Times’a: Düpedüz sahtekarlık

Facebook’tan açıklama yapan Dışişleri Sözcücü Zaharova, New York Times’ın iddia ettiğinin aksine, ABD’li askeri ataşenin bulunduğu uçağın seferinin, havayolu şirketinin belirttiğinden beş dakika önce gerçekleştiğini duyurdu.
Zakharova slams NYT article about Russia holding up sick US attache's evacuation as 'fake'https://t.co/ugWtZqWiJa— Sputnik (@SputnikInt) November 3, 2019
İddiaların anlamsız olduğunu belirten Zaharova, yazılanları 'yalan ve düpedüz sahtekarlık' olarak değerlendirdi.
New York Times’ın dünkü haberinde, Rusya’nın ağustos ayında hastalanan bir ABD askeri ataşesinin Almanya’ya götürülmesine sebepsiz yere engel olduğu iddia edilmişti.
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