Zaharova’dan New York Times’a: Düpedüz sahtekarlık

Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın ağustosta hastalanan bir ABD askeri ataşesinin Moskova’dan Almanya’ya tahliye edilmesine sebepsiz yere engel olduğunu iddia eden New York Times’a ‘yalan haber ve düpedüz sahtekarlık’ tepkisini gösterdi.